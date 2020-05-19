Державне бюро розслідувань затримало прикордонника через те, що він вимагав та отримав хабар за перевезення контрабанди до Румунії.

– Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали інспектора прикордонної служби одного з відділів Чернівецького прикордонного загону за вимагання та одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), – повідомляє прес-служба ДБР.

Прикордонник отримав €2 100 від свого колеги за безперешкодне перевезення тютюнових виробів до сусідньої держави поза митним та прикордонним контролем.

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Слідчі ДБР затримали зловмисника за ст. 208 КК України після того, як він отримав хабар.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю строком на 3 роки з конфіскацією майна.















ДБР затримало прикордонника через хабар за перевезення контрабанди / 4 фотографии

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Фото: ДБР