У Маріуполі дівчина накинулась на поліцейського та вкусила його за ногу

Жителька Маріуполя напала на правоохоронців, яких викликала через домашній конфлікт із співмешканцем.
За словами поліції, 26-річна дівчина вела себе неадекватно, а після попередження про статтю Хуліганство накинулась на поліцейського, подряпала його та навіть вкусила за ногу.
Під час затримання вона не заспокоїлась: перебуваючи у салоні службового автомобіля, жінка ногою вибила вікно.
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Після прибуття медиків постраждалому поліцейському діагностували забій м’яких тканин кінцівок та укуси.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).
Раніше Факти ICTV розповідали, як на Дніпропетровщині чоловік вбив поліцейського після того, як патруль зупинив його авто. Після вбивства чоловік намагався вивезти тіло: під час перевірки авто у багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом.