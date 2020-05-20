Жителька Маріуполя напала на правоохоронців, яких викликала через домашній конфлікт із співмешканцем.

За словами поліції, 26-річна дівчина вела себе неадекватно, а після попередження про статтю Хуліганство накинулась на поліцейського, подряпала його та навіть вкусила за ногу.

Під час затримання вона не заспокоїлась: перебуваючи у салоні службового автомобіля, жінка ногою вибила вікно.

Читайте: Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського







У Маріуполі дівчина накинулась на поліцейського та вкусила його за ногу / 2 фотографии

Після прибуття медиків постраждалому поліцейському діагностували забій м’яких тканин кінцівок та укуси.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Раніше Факти ICTV розповідали, як на Дніпропетровщині чоловік вбив поліцейського після того, як патруль зупинив його авто. Після вбивства чоловік намагався вивезти тіло: під час перевірки авто у багажнику виявили поліетиленовий мішок з тілом.