В Одеській області 11-річний хлопчик помер на операційному столі

В Одеській області поліція з’ясовує обставини смерті 11-річної дитини на операційному столі.

У Любашівському районі помер житель села Троїцьке, якого 19 травня швидка допомога госпіталізувала до лікарні у тяжкому стані.

Читайте: 16-річний підліток загинув від травм під час підстригання газону

Попередньо встановлено, що хлопчик почав скаржитися батькам на біль у животі з самого ранку.

– Вони дали синові таблетки, але стан дитини лише погіршувався. Близько 19.00 батьки викликали медиків. Уже в лікарні хлопчик зізнався, що нібито впав із дерева. На жаль, врятувати пацієнта медикам не вдалось, – повідомили у поліції.

За іншими даними, дитина напередодні наїлася незрілої черешні, а наступного дня, 19 травня, випила медпрепарати для шлунку.

За цим фактом порушено провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування.