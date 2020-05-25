У Києві сталася пожежа в Олександрівській лікарні. Займання виникло на шостому поверсі шестиповерхового корпусу медзакладу у підсобному приміщенні.

Причиною стало коротке замкнення, яке спровокувало горіння.

Як повідомили у ДСНС, о 18.56 пожежу вдалося ліквідувати на площі 2 кв.м. Під час ліквідації вогню евакуювали 15 людей.

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Вогонь пошкодив електричний щит та вхідні двері в підсобне приміщення. Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

За словами персоналу лікарні, у корпусі, де сталося займання, хворих на коронавірус не було.

Раніше Факти ICTV писали, що в результаті пожежі в Чернігівській області загинули четверо людей.