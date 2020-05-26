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Факти / Надзвичайні події

Одного з головних антикорупціонерів Закарпаття спіймали на хабарі

У Закарпатській області завідувача сектору запобігання корупції Головного управління Державної податкової служби затримали на хабарі.

Чоловік вимагав $2 тис. від власника будівельної фірми за замовчування інформації про приховування реальних доходів від підприємницької діяльності та вказування неправильних сум у декларації.

– Затримали антикорупціонера в Ужгороді під час отримання першої половини хабара, – йдеться у повідомленні СБУ.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Нині слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ викрила злочинну групу, яка продавала “біодобавки” від коронавірусу.

Джерело: СБУ

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