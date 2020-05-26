Одного з головних антикорупціонерів Закарпаття спіймали на хабарі

У Закарпатській області завідувача сектору запобігання корупції Головного управління Державної податкової служби затримали на хабарі.

Чоловік вимагав $2 тис. від власника будівельної фірми за замовчування інформації про приховування реальних доходів від підприємницької діяльності та вказування неправильних сум у декларації.

– Затримали антикорупціонера в Ужгороді під час отримання першої половини хабара, – йдеться у повідомленні СБУ.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Нині слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ викрила злочинну групу, яка продавала “біодобавки” від коронавірусу.