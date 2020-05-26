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Факты / Происшествия

Одного из главных антикоррупционеров Закарпатья поймали на взятке

В Закарпатской области заведующего сектором предотвращения коррупции Главного управления Государственной налоговой службы поймали на взятке.

Мужчина требовал $2 тыс. от владельца строительной фирмы за замалчивание информации о сокрытии реальных доходов от предпринимательской деятельности и указание неправильных сумм в декларации.

— Задержали антикоррупционера в Ужгороде при получении первой половины взятки, — говорится в сообщении СБУ.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ разоблачила преступную группу, которая продавала “биодобавки” от коронавируса.

Источник: СБУ

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