Одного из главных антикоррупционеров Закарпатья поймали на взятке

В Закарпатской области заведующего сектором предотвращения коррупции Главного управления Государственной налоговой службы поймали на взятке.

Мужчина требовал $2 тыс. от владельца строительной фирмы за замалчивание информации о сокрытии реальных доходов от предпринимательской деятельности и указание неправильных сумм в декларации.

— Задержали антикоррупционера в Ужгороде при получении первой половины взятки, — говорится в сообщении СБУ.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ разоблачила преступную группу, которая продавала “биодобавки” от коронавируса.