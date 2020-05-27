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Факти / Надзвичайні події

Замах на іноземця в Києві: камера зняла, як кілери ледь не згоріли в авто

У мережі з’явилося відео підпалу авто двома кілерами, які стріляли в громадянина Чорногорії у Києві 26 травня.

Камера спостереження зняла, як чоловіки після скоєння злочину намагалися позбутися авто, на якому втекли, але самі у ньому ледь не згоріли.

На відео видно, як щойно зловмисники виходять з автомобіля Smart, він різко спалахує. Кілери починають бігти, а в одного з них палає вогонь на спині.

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Нагадаємо, в Києві на території житлового комплексу Новопечерські Липки на вулиці Драгомирова невідомі розстріляли в живіт громадянина Чорногорії. Іноземця госпіталізували.

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