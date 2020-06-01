1 червня о 7.22 Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус у районі міста Долина Івано-Франківської області. Силу підземних поштовхів оцінили у 3,2 бали за шкалою Ріхтера.

Його епіцентр залягав на глибині 2 кілометри.

Координати землетрусу: 49,06 градусів північної широти та 23,97 градуси східної довготи.

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Землетрус могли відчувати місцеві мешканці, особливо ті, які живуть на верхніх поверхах будинків. Проте ці поштовхи не несуть загрози.

Останнім часом землетруси в районі Карпат на території України стали частішими. Наприкінці квітня у Закарпатській області зафіксували поштовхи магнітудою 2,7 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 3 км у районі Ужгорода.

Перед цим у квітні на Закарпатті було ще два землетруси.

В Україні найактивніші сейсмозони – у Карпатських горах і на заході Одеської області. Вони потрапляють в так звану зону Вранча, яка знаходиться на стику Південних (Румунія) та Східних (Україна) Карпат.

Джерело: Головний центр спеціального контролю