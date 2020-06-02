Друзі кинули вмирати: що відомо про загибель 13-річного хлопчика під Києвом

Стали відомі обставини трагедії у Кагарлицькому районі Київської області, де у вихідні 13-річного підлітка насмерть завалило цеглою на території покинутої ферми в селі Гребні.

Хлопчик розважався там з друзями. В якийсь момент в одному з приміщень цегляна стіна не витримала і обвалилася на голови дітей. Крім загиблого підлітка, травмувалися ще кілька його друзів.

Місцеві рятувальники кажуть, що, ймовірно, стіна обвалилася через дощову погоду, адже вона не захищена покрівлею, а цементний розчин втратив свої властивості.

Наразі відомо, що постраждали щонайменше двоє підлітків. Проте, замість того, щоб рятувати друга, вони розбіглися і нічого не розповіли дорослим.

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Якби хлопцю вчасно надали допомогу, можливо б у нього був шанс вижити.

За словами бабусі одного з хлопців, їм нібито наказав мовчати про те, що сталося, один із постраждалих підлітків.

У нього, за попередніми даними, струс мозку та вибито зуби.

Цю справу поліція розслідує як трагічний випадок, але відпрацьовують усі ймовірні версії загибелі школяра.

На допит викликали батьків усіх підлітків, які стали свідками трагедії, аби з’ясувати, чому всі мовчали.

У ніч з 30 на 31 травня на території напівзруйнованого тваринного комплексу в селі Гребні Кагарлицького району Київської області знайшли тіло 13-річного хлопчика. Він приїхав з Києва з батьками на дачу, ще вдень пішов гуляти і зник.

Шукала дитину і поліція, і місцеві жителі. Проте знайшли, на жаль, вже мертвим під завалами цегляної стіни.