Вбив і втопив: у Дніпропетровській області у річці виловили тіло жінки

У селі Куліші Дніпропетровської області 35-річний місцевий житель жорстоко вбив та втопив 46-річну знайому.

Жінка проживала у Кам’янському та приїхала до чоловіка у гості на вихідні, пізніше її тіло виловив у водоймі місцевий рибалка.

За словами свідків, під час відпочинку чоловік та жінка посварилися. Місцевому жителю здалося, що знайома вкрала у нього телефон. Він завдав їй тілесних ушкоджень, а після цього ліг спати.

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На ранок він побачив, що жінка померла, після чого загорнув її тіло у ковдру, прив’язав до ніг каміння та викинув у річку.

Але тіло не пішло на дно. Його гачком підчепив рибалка, витягнув на берег та повідомив про жахливу знахідку у поліцію.

Вбивця зізнався у скоєному та розповів поліції деталі, повідомила речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

За фактом убивства поліція відкрила кримінальне провадження, чоловіку загрожує 15 років в’язниці.

За словами місцевих жителів, у жінки залишилося п’ятеро дітей.

Жорстоке вбивство сталося у Криму. 39-річний чоловік зґвалтував і викинув у воду 6-річну дівчинку. Дитина перебувала з батьком та його друзями на риболовлі.

Один з чоловіків пішов проводити дівчинку додому, а дорогою познущався над нею та викинув у водойму.

Убивцю затримали. За інформацією ЗМІ, він був її хрещеним батьком.