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Факти / Надзвичайні події

Представився бійцем UFC: у США п’яний чоловік розстріляв 8 людей

У Сан-Антоніо, Техас, чоловік намагався потрапити у бар. Через явні ознаки алкогольного сп’яніння охорона відмовила йому у вході.

У відповідь на це чоловік дістав гвинтівку і вісім разів вистрілив у людей, що перебували поруч.

– Він підійшов до своєї машини, витягнув довгу гвинтівку і пройшов з нею через вулицю. Перед тим, як почати стріляти, він закричав:

Ти знаєш хто я?! Я боєць UFC з Каліфорнії! – розповів начальник поліцейського управління Сан-Антоніо Вільям Макманус.

Поранення отримали троє чоловіків і п’ять жінок віком від 23 до 41 року. На щастя, всі вони виявилися не смертельними.

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Наразі стрілок залишається на волі.

Розстріл у Пакистані

Нещодавно в Пакистані поліція заарештувала чоловіка за вбивство двох сестер – 16 і 18 років.

Причиною стало те, що відео, на якому дівчата цілуються з чоловіком, набуло популярності в соцмережах, а подібна поведінка для деяких регіонів Пакистану вважається неприйнятною.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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