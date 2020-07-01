В Івано-Франківську по вулиці Вовчинецька сталася стрілянина. У поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий стріляв у чоловіка.

За попередніми даними встановлено, що в результаті вогнепального поранення постраждав 45-річний місцевий мешканець. Його з травмою госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали криміналісти, кінологи, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські.

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Що саме стало причиною злочину наразі невідомо. Поліція з’ясовує всі деталі події.

Через стрілянину в Івано-Франківській області ввели оперативний план Сирена. Поліція працює над встановленням особи зловмисника.

На жаль, такі випадки – не рідкість в Україні. Нещодавно у Чернівецькій області поліція затримала чоловіка, який намагався пограбувати будинок. Під час втечі він стріляв у правоохоронців, постраждали тоді двоє з них.

Правоохоронців госпіталізували з травмами до лікарні. Також постраждала ще одна людина, він перебуває під наглядом лікарів.