Кількість людей, які постраждали у ДТП з українцями в Польщі, зросла з 16 до 31 осіб.

23 особи забрали до лікарні. Наразі четверо людей перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

– За даними польської поліції, в ДТП постраждала 31 людина. Наразі четверо перебувають у тяжкому стані, одна особа – середній стан, 26 осіб мають легкі травми, – повідомив Погорельцев.

За його словами, перевізник надав новий автобус замість пошкодженого. А пасажирам було надане житло на ніч.

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Також Сергій Погорельцев зазначив, що вночі на місці подій знаходився консул Генерального консульства України в Кракові, який відвідував постраждалих у лікарні. Наразі цю справу контролює ГКУ в Кракові та консульський відділ посольства України у Республіці Польща.

Відомо, що постраждалі залишили автобус переважно власними силами.

На місце аварії одразу прибуло 30 карет швидкої допомоги та чотири медичних вертольоти.

ДТП в Польщі сталося 2 липня поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства.

За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо. Транспортний засіб з’їхав на праву смугу і в’їхав у автобус попереду.

У свою чергу, автобус врізався у наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.

У автобусі перебувало 40 громадян України, які їхали у напрямку Слупська. Водія затиснуло у транспортному засобі, однак його вдалося звільнити.