Під час святкуваня Дня Незалежності від куль невідомих зловмисників в США загинули 27 людей, серед яких троє дітей віком 7, 8 і 14 років.

Найбільше постраждалих внаслідок стрілянини у Чикаго: всього було поранено 72 особи, з яких 15 померли.

В Остіні внаслідок поранення в голову, на дитячому майданчику загинула 7-річна дівчинка, в Еглвуді було поранено троє дітей, одну із яких – смертельно.

У Роджес-Парк невідомий здійснив більше десяти пострілів у двері квартири, де перебували мама із 10-річною дівчинкою.

Вони отримали важкі поранення, однак дитину врятувати не вдалося.

Мер Чикаго Лорі Лайтфут відреагувала на загибель дівчинки в Остіні.

Tonight, a 7-year-old girl in Austin joined a list of teenagers and children whose hopes and dreams were ended by the barrel of a gun.

У Нью-Йорку 8-річну дівчинку застрелили прямо в авто, в якому вона їхала додому разом із батьками.

Президент США Дональд Трамп прокоментував масову стрілянину на День Незалежності у своєму Twitter.

Chicago and New York City crime numbers are way up. 67 people shot in Chicago, 13 killed. Shootings up significantly in NYC where people are demanding that @NYGovCuomo & @NYCMayor act now. Federal Government ready, willing and able to help, if asked!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020