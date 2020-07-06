Під час святкуваня Дня Незалежності від куль невідомих зловмисників в США загинули 27 людей, серед яких троє дітей віком 7, 8 і 14 років.

Найбільше постраждалих внаслідок стрілянини у Чикаго: всього було поранено 72 особи, з яких 15 померли.

В Остіні внаслідок поранення в голову, на дитячому майданчику загинула 7-річна дівчинка, в Еглвуді було поранено троє дітей, одну із яких – смертельно.

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У Роджес-Парк невідомий здійснив більше десяти пострілів у двері квартири, де перебували мама із 10-річною дівчинкою.

Вони отримали важкі поранення, однак дитину врятувати не вдалося.

Мер Чикаго Лорі Лайтфут відреагувала на загибель дівчинки в Остіні.

Tonight, a 7-year-old girl in Austin joined a list of teenagers and children whose hopes and dreams were ended by the barrel of a gun. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 5, 2020

– Сьогодні вночі 7-річна дівчинка в Остіні приєдналася до списку підлітків та дітей, чиї надії та мрії закінчилися стволом пістолета.

У Нью-Йорку 8-річну дівчинку застрелили прямо в авто, в якому вона їхала додому разом із батьками.

Президент США Дональд Трамп прокоментував масову стрілянину на День Незалежності у своєму Twitter.

Chicago and New York City crime numbers are way up. 67 people shot in Chicago, 13 killed. Shootings up significantly in NYC where people are demanding that @NYGovCuomo & @NYCMayor act now. Federal Government ready, willing and able to help, if asked! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020

– Кількість злочинів у Чикаго та Нью-Йорку зростає. В Чикаго розстріляли та вбили десятки людей. Випадки стрілянини також зафіксовано у Нью-Йорку, де громадяни вимагають від поліції та мера Ендрю Куомо рішучих дій прямо зараз. Федеральний уряд готовий прийти на допомогу, якщо його попросять, – написав Трамп.

Натомість ні головне управління поліції Нью-Йорку, ні сам Куомо поки ніяк не коментували серію вбивств на День Незалежності.

Наразі поліція (керівництво над якою має лише влада міста та штату) не здійснила жодних арештів злочинців, які вбили та поранили десятки американців.