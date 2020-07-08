Лісові пожежі в Луганській області забрали життя п’яти осіб.

За словами постраждалих, пожежа за майже дві години подолала відстань в 30 км і перекинулася на житлові будинки. Вогонь падав у двори домогосподарств і все навколо загорялося.

Жителі не були попереджені про небезпеку, що насувається, тому багато рятували свої життя, а не майно. Більшість з них залишилися без документів і навіть одягу.

Читайте: Пожежа в Луганській області: в Сєвєродонецьк приїхав Зеленський, всі подробиці трагедії

82-річний пенсіонер Борис розповів, що втратив худобу і собак, бо не встиг їх відв’язати. Все, що врятував – це кролики.

– Мені треба зараз знайти покупців. У мене 60 голів кролів. Продати по 100 рублів кілограм. Нехай 80 або 90. Попродавати, щоб купити собі хоч щось одягнутися, – сказав він.

Сусідка дала пенсіонеру сюртук, щоб хоч чимось прикрити тіло.

– Ось ми дивилися: ліс горів. А вітер на нас був. У кожного у дворі вода, мотори. Думали, якщо щось загасимо. А воно як дало. Тут таке було. Полум’я метрів 100 було. Дроти порвало, води немає. Все позасмагало. Кругом все горить, – розповів житель села.

Лісові пожежі в Луганській області

Пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня близько 13.00 поблизу с.Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на території близько 100 га і знищив понад 100 будинків.

Що стало причиною пожежі поки точно невідомо, проте розглядаються три версії. Зокрема, загоряння могло виникнути внаслідок аномальної спеки, необережного поводження з вогнем або умисного підпалу.