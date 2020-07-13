Пожежа у Хусті: горить меблевий завод

На території підприємства із виробництва каркасних меблів у Хусті загорівся дах складського приміщення.

Склад розташовано за адресою вул. Івана Франка, 201: про пожежу стало відомо приблизно о 16.30.

До гасіння пожежі площею 1,5 тис. кв.м. задіяно 6 одиниць техніки ДСНС та 25 осіб особового складу.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 18.30 пожежу локалізовано, триває ліквідація наслідків.

Пожежа на фабриці у Чернівцях

13 липня у Чернівцях загорілася взуттєва фабрика, внаслідок чого було зруйновано третій та четвертий поверхи будівлі.

Окрім особового складу ДСНС, полум’я допомагав гасити пожежний поїзд.

Станом на 17.00 пожежу на фабриці вдалося локалізувати. Жертв та постраждалих виявлено не було.