PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Хусті горить меблевий завод

На території підприємства із виробництва каркасних меблів у Хусті загорівся дах складського приміщення.

Склад розташовано за адресою вул. Івана Франка, 201: про пожежу стало відомо приблизно о 16.30.

До гасіння пожежі площею 1,5 тис. кв.м. задіяно 6 одиниць техніки ДСНС та 25 осіб особового складу.

Читайте: У центрі Одеси загорівся житловий будинок, постраждав рятувальник

Пожежа у Хусті: горить меблевий завод

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 18.30 пожежу локалізовано, триває ліквідація наслідків.

Пожежа у Хусті: горить меблевий завод

Пожежа на фабриці у Чернівцях

13 липня у Чернівцях загорілася взуттєва фабрика, внаслідок чого було зруйновано третій та четвертий поверхи будівлі.

Окрім особового складу ДСНС, полум’я допомагав гасити пожежний поїзд.

Станом на 17.00 пожежу на фабриці вдалося локалізувати. Жертв та постраждалих виявлено не було.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка