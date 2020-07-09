У Київській області затримали банду вимагачів і торговців зброєю

У Київській області четверо чоловіків вимагали гроші та препарати у наркозалежних, а також торгували зброєю на території регіону.

Угруповання зібрав 38-річний чоловік, іншими учасниками були хлопці від 20 до 21 року.

На території регіону вони регулярно займалися вимаганням, а якщо їхні жертви не погоджувалися на умови, погрожували їм своїм авторитетом та фізичною розправою.

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Крім того, вони торгували зброєю. Правоохоронці встановили три факти збуту зброї та набоїв.

Поліція повідомила про підозру учасникам групи за статтями про вимагання та торгівлю зброєю (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

У Харківській області ДБР викрило групу поліцейських, які вимагали гроші у наркозалежних.

Таким чином вони пропонували їм відкупитися за непритягнення їх до відповідальності.

Нині слідчі дії тривають.