О 6.15 ранку в Харкові сталася трагедія, яка викликає багато запитань. 42-річна матір разом із шестимісячним сином випали з вікна своєї квартири.

Жінка жила аж на 19 поверсі, тому шансів вижити не залишилося. Немовля та мати загинули на місці.

Харків’янка не залишила жодної передсмертної записки. За фактом інциденту поліція відкрила два провадження: одне за п. 2 ч. 2 ст. 115 умисне вбивство, а інше за фактом смерті жінки – його ж кваліфікували як самогубство.

Наразі поліція перевіряє, чи не була жінка на обліку у психіатра.

Представниця Служби у справах дітей по Шевченківському району Тетяна Куніч зазначила, що родина не перебувала на обліку Служби у справах дітей.

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У квартирі жінка проживала із 53-річним чоловіком, який на момент трагедії був удома, однак про самогубство дізнався від поліції, каже що спав у той час.

Важливо, що слідів насильницької смерті не виявлено.

За інформацією, яку Фактам підтвердили два джерела, жінка працювала на кафедрі цивільного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Самогубство матері з немовлям на руках сталося рано-вранці на вулиці Культури у Шевченківському районі Харкова. Поліція встановлює всі обставини смерті жінки, наразі слідчо-оперативна група вилучила з місця трагедії усі речові докази.

Софія Телішевська