У ДТП загинув футбольний тренер Віктор Ряшко і двоє дітей - ЗМІ

Оновлено о 21.40. В аварії на Закарпатті загинули водій Mazda та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець, повідомили в Нацполіції.

46-річну жінку доставили до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водія вантажівки із забоями також госпіталізували до медзакладу.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ДТП загинув футбольний тренер Віктор Ряшко.



















У ДТП загинув футбольний тренер Ряшко: поліція повідомила подробиці / 5 фотографий

ДТП, в якій загинув тренер аматорського ФК Мункач Мукачево, сталася 19 липня о 16.30 біля села Іванівці.

На відео, яке опублікували в мережі, видно повністю розтрощену Mazda та вантажівку, яка злетіла в кювет та загорілася.

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Що відомо про Віктора Ряшка

До кар’єри тренера Ряшко був футболістом і виступав у союзному чемпіонаті за Буковину Чернівці, Ниву Тернопіль, Кремінь Кременчук на позиції півзахисника.

Після того, як у 1990-х роках він став тренером, під керівництвом фахівця були такі команди: Нива Тернопіль, Закарпаття Ужгород та ФК Мукачево.

Також Ряшко працював спортивним директором ФК Говерла (Ужгород).

ДТП у Харкові, в якій постраждали діти

У Харкові вдень 19 липня внаслідок масштабної аварії п’ятеро людей отримали травми, зокрема, двоє дітей.

Правоохоронці попередньо встановили, що Daewoo Nexia виїхала на зустрічну смугу руху, де спричинила аварію.

Джерело: Нацполіція, Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net