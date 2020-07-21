У дев’яти областях посилюють заходи безпеки – Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Таке рішення ухвалило керівництво Нацполіції після стрілянини у Луцьку та захоплення заручників – для запобігання терористичним проявам.

В обласних центрах, зокрема у громадських місцях, де спостерігається скупчення людей, вже працюють поліцейські наряди із залученням нацгвардійців.

Вони патрулюють вулиці, території автостанцій та залізничних вокзалів.

На мобільних постах на в’їздах та виїздах з обласних центрів поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та автівки, особливу увагу звертають на пакети, сумки, коробки та ящики, в яких потенційно може бути вибухівка.









