Здоров’ю усіх 13 звільнених заручників у Луцьку нічого не загрожує.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

– Завдяки спланованою антитерористичних центром СБУ спецоперації” Бумеранг “правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення, – йдеться у повідомленні.

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Під час брифінгу глави МВС Арсена Авакова інформацію про пораненого в автобусі було спростовано.

Міністр назвав такі дані дезінформацією від терориста.

Затримання Максима Плохого

Незадовго після виконання однієї із вимог силовики затримали терориста із Луцька Максима Плохого (Кривоша).

Завдяки скоординованості дій між структурами вдалося обійтися без жертв серед заручників.

Заступник голови Нацполіції України повідомив, що Кривош самовільно покинув автобус, ліг на землю і здався силовикам.