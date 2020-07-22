Українок через борги тримали у сексуальному рабстві у Туреччині

Банда, до якої входили громадяни України та Туреччини, обирала уразливих жінок та пропонувала їм роботу.

Коли жертви потрапляли до Туреччини, то зловмисники створювали умови боргової кабали та шляхом погроз примушували надавати сексуальні послуги.

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Злочинцям вдалося завербувати у такий спосіб вісім українок, з яких трьох вони встигли перевезти до Туреччини, де вони піддавалися сексуальній експлуатації.

Двом підозрюваних вже взяли під варту. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сексуальне рабство

Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту.

33-річна жінка шукала дівчат у соцмережах і пропонувала їм роботу за кордоном із високою оплатою.

Жертви майже одразу погоджувалися на привабливу пропозицію, адже мали фінансові проблеми.