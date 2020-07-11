У Миколаєві активіста громадської організації госпіталізували до лікарні з вогнепальним пораненням голови.

Інцидент стався 11 липня, поліція отримала повідомлення о 7.50.

За інформацією ЗМІ, поранений очільник Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об’єднання Свобода Демид Губський. Його доправили до лікарні з власного помешкання у Миколаєві. Чоловік мав наскрізне поранення голови.

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Лікарі провели операцію та надають необхідну медичну допомогу пораненому.

Нині поліція встановлює всі обставини події.

Справа активіста Стерненка

В Україні резонансною залишається справа активіста Сергія Стерненка. 11 червня 2020 року йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Ще у 2018 році Стерненко під час нападу на нього вбив одного з нападників Івана Кузнєцова. Нині поліція вважає, що це не була самооборона.

Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: Нацполіція, Цензор.Нет, Демид Губський