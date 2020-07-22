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Факти / Надзвичайні події

На півмільйона гривень: у Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю

Неподалік Мирнограду Донецької області було зупинено автомобіль ВАЗ, всередині якого виявили партію контрафактного алкоголю загальною вартістю пів мільйона гривень.

Про транспортування такої контрабанди дізналися оперативники Краматорського прикордонного загону.

– У процесі взаємодії з представниками УСБУ в Донецькій та Луганській областях та спецпідрозділом ДФС “Фантом”, на одному із автошляхів було зупинено автомобіль марки ВАЗ. Після огляду в салоні було виявлено 113 тетрапаків з алкогольними напоями під маркими відомих брендів, – йдеться у повідомленні.

  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
  • У Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю
На півмільйона гривень: у Донецькій області затримали рекордну партію алкоголю / 4 фотографии

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Силовики ДФС вилучили понад 400 л контрафактного алкоголю.

Водія автомобіля затримали, наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

За контрабанду ліків – довічне

У Держприкордонслужбі наприкінці червня повідомили про завершення досудового розслідування у справі підробки та контрабанди ліків від раку.

Обвинувачення було висунуто одразу за п’ятьма статтями.

Злочинці займалась виготовленням, реалізацією та контрабандою фальсифікованих лікарських засобів для лікування онкохворих на території України та 18 країн світу, зокрема США, ЄС, країн Азії та Близького Сходу.

Джерело: Держприкордонслужба

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