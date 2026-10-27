Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити Південий міст якомога швидше, однак терміни поки що не відомі.

Корецький доручив прискорити відновлення Південного мосту

Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ пошкоджено Південний міст та інфраструктуру метрополітену. Терміни відновлення руху наразі невідомі.

Як повідомив Корецький, під час атаки ворог застосував до 16 балістичних ракет.

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Він доручив Мінінфраструктури пришвидшити відновлювальні роботи на Південному мосту. Уряд зі свого боку забезпечує необхідну підтримку.

Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону повідомила, що фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та оцінюють можливість безпечного відновлення руху.

– Наразі ще зарано говорити про терміни відновлення, оскільки експерти на місцях оцінюють стан полотна для безпеки руху автотранспортних засобів, що рухатимуться мостом. Також оцінюють пошкодження метрополітену. Наразі немає висновків, очікуємо їх найближчим часом, – каже Катерина Поп.

Після отримання висновків буде ухвалено рішення щодо повного або часткового відкриття мосту та відновлення сполучення метро з лівим берегом.

Наразі поїзди зеленої лінії метрополітену курсують лише між станціями Сирець та Видубичі. Решта станцій у напрямку Червоного хутора працюють як укриття.

Для поліпшення транспортного сполучення між берегами столиці запровадили тимчасовий автобусний маршрут та збільшили кількість автобусів, які курсують через Дарницький міст.

Крім того, спільно з Укрзалізницею готують запуск додаткових рейсів Kyiv City Express у години пік уже з вечора 27 жовтня.

Корецький також закликав місцеву владу стежити за пасажиропотоком і за потреби запускати додатковий наземний транспорт.

Нагадаємо, що наслідок нічного обстрілу столиці 27 жовтня, зафіксували влучання у Південний міст. Рух транспорту мостом перекрили в обох напрямках, також пошкоджено інфраструктуру метро.

Також через це змінили роботу громадського транспорту.

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