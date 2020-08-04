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Факти / Надзвичайні події

Сирени, побиті авто і стовпи пилу – наслідки вибуху у Бейруті

У Бейруті (Ліван) прогримів сильний вибух біля порту. Міністр охорони здоров’я країни Хамад Хасан заявив, що вибух стався на кораблі з піротехнікою.

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали близько сотні осіб.

На кадрах  видно, що після вибуху в Бейруті вулиці у пилюці, автомобілі розбиті. Також можна почути звуки сирени.

Читайте: Вибух біля порту Бейрута – перші фото та відео

Люди, які перебували поруч з місцем події, в паніці.

Також відомо, що в результаті вибуху зруйновано кілька будинків.

Вибух у порту Бейрута

У столиці Лівану у Бейруті прогримів вибух 3 серпня. Спочатку чути хлопок, а потім у небо піднявся стовп білого диму.

Також у ЗМІ повідомляють, що вибухів було кілька.

Точна кількість жертв та постраждалих пока не називається.

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