У Бейруті (Ліван) прогримів сильний вибух біля порту. Міністр охорони здоров’я країни Хамад Хасан заявив, що вибух стався на кораблі з піротехнікою.
За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали близько сотні осіб.
На кадрах видно, що після вибуху в Бейруті вулиці у пилюці, автомобілі розбиті. Також можна почути звуки сирени.
Читайте: Вибух біля порту Бейрута – перші фото та відео
Люди, які перебували поруч з місцем події, в паніці.
Також відомо, що в результаті вибуху зруйновано кілька будинків.
Вибух у порту Бейрута
У столиці Лівану у Бейруті прогримів вибух 3 серпня. Спочатку чути хлопок, а потім у небо піднявся стовп білого диму.
Також у ЗМІ повідомляють, що вибухів було кілька.
Точна кількість жертв та постраждалих пока не називається.