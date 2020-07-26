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Факти / Надзвичайні події

У США літак впав на житловий будинок: загинули дві людини і 9-місячна дитина

В американському місті Вест-Джордан штат Юта легкомоторний літак Piper-32 впав на дах житлового будинку. В результаті події загинули три пасажири, зокрема 9-місячна дитина.

Загалом на борту перебували шість осіб, постраждалих госпіталізовано.

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Під час аварії в будинку перебувала літня жінка – її також відвезли в лікарню.

Коли літак впав на будинок, спалахнула пожежа, яка пошкодила ще три будівлі.

Катастрофа в США

У США на початку липня 2020 року розбився малий пасажирський літак. Тоді загинули чотири людини.

Усі загиблі – члени однієї родини, яким від 35 до 62 років.

Фото: Dreamstime

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