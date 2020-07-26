В американському місті Вест-Джордан штат Юта легкомоторний літак Piper-32 впав на дах житлового будинку. В результаті події загинули три пасажири, зокрема 9-місячна дитина.
Загалом на борту перебували шість осіб, постраждалих госпіталізовано.
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Під час аварії в будинку перебувала літня жінка – її також відвезли в лікарню.
Коли літак впав на будинок, спалахнула пожежа, яка пошкодила ще три будівлі.
A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah
Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr
— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2020
Катастрофа в США
У США на початку липня 2020 року розбився малий пасажирський літак. Тоді загинули чотири людини.
Усі загиблі – члени однієї родини, яким від 35 до 62 років.