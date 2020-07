В американському місті Вест-Джордан штат Юта легкомоторний літак Piper-32 впав на дах житлового будинку. В результаті події загинули три пасажири, зокрема 9-місячна дитина.

Загалом на борту перебували шість осіб, постраждалих госпіталізовано.

Читайте: У Туреччині розбився літак-розвідник: загинули семеро поліцейських

Під час аварії в будинку перебувала літня жінка – її також відвезли в лікарню.

Коли літак впав на будинок, спалахнула пожежа, яка пошкодила ще три будівлі.

A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah

Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2020