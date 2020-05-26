ЄС хоче ввести акциз на електронні сигарети

Держави-члени ЄС просять Європейську комісію включити електронні сигарети і вейпи до списку товарів, які підлягатимуть під акциз.

Виробників хочуть обкладати податком так само, як традиційні тютюнові вироби.

– Вкрай необхідно оновити нормативну базу ЄС, щоб вирішувати поточні і майбутні проблеми, пов’язані з функціонуванням внутрішнього ринку, шляхом узгодження визначень і податкового режиму для нових продуктів – рідини для електронних сигарет і тютюнові вироби із нагріванням.

Включаючи продукти, що містять або не містять нікотин, які замінюють тютюн, щоб уникнути правової невизначеності і відмінностей в регулюванні в ЄС, – йдеться в проекті висновків Ради ЄС.