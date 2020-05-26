PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

ЄС хоче ввести акциз на електронні сигарети

Держави-члени ЄС просять Європейську комісію включити електронні сигарети і вейпи до списку товарів, які підлягатимуть під акциз.

Виробників хочуть обкладати податком так само, як традиційні тютюнові вироби.

– Вкрай необхідно оновити нормативну базу ЄС, щоб вирішувати поточні і майбутні проблеми, пов’язані з функціонуванням внутрішнього ринку, шляхом узгодження визначень і податкового режиму для нових продуктів – рідини для електронних сигарет і тютюнові вироби із нагріванням.

Включаючи продукти, що містять або не містять нікотин, які замінюють тютюн, щоб уникнути правової невизначеності і відмінностей в регулюванні в ЄС, – йдеться в проекті висновків Ради ЄС.

Читайте: Нові акцизи: перевірити достовірність алкоголю можна буде прямо в магазині

Висновки Ради ЄС будуть схвалені 27 травня на засіданні Комітету постійних представників.

Як писали Факти ICTV, вчені схиляються до такого підходу в сфері споживання тютюнових виробів: якщо не куриш – не починай, якщо палиш – кидай, якщо не можеш кинути – переходь на менш небезпечні альтернативи.

Джерело: Euractiv

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка