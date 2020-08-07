У Харкові чоловік збирався вчинити самогубство і підстрелив поліцейського, який приїхав на виклик.

Інцидент стався 6 серпня. Близько 23.00 патрульним надійшов сигнал про озброєного чоловіка, який збирається накласти на себе руки.

Після прибуття на місце, вони побачили чоловіка в інвалідному візку, який заявив про намір вчинити самогубство.

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Поліцейські спробували підійти до нього, але чоловік вистрілив зі стартового пістолета. В результаті поліцейський отримав опік руки.

Після цього чоловік дістав ніж і заявив, що вб’є себе, якщо хтось спробує до нього підійти. З ним провели переговори, після яких він здався.

Причиною його вчинку виявилося нерозділене кохання і про це він розповів у соцмережі.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до п’яти років в’язниці.

Самогубство дівчини в Запоріжжі

4 серпня в Запоріжжі знайшли повністю обгоріле тіло молодої дівчини.

Встановлено, що вона облила себе легкозаймистою рідиною і підпалила.

У соцмережах вона ділилася депресивними думками, а всі інші фото були з пожежами або вогнем.