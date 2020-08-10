Вибух газової заправки у Росії: вогонь вище 16-поверхівки і постраждалі

10 серпня в російському Волгограді стався вибух і пожежа на газовій заправці.
На проспекті Леніна загорілася цистерна з газом.
Попередньо, внаслідок надзвичайної події постраждали чотири людини. Одну з них госпіталізували.
Після потужного вибуху уламки заправки розкидало на сотні метрів.
На знімках видно, що вогняна куля після вибуху піднялася вище за 16-поверховий будинок.
Також очевидці зняли момент вибуху на газовій заправці.
Заправка могла вибухнути під час проведення на ній вогневих робіт, пишуть ЗМІ.
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Вибух у Бейруті
У вівторок, 4 серпня, в столиці Лівану стався руйнівний вибух, внаслідок якого щонайменше 137 осіб загинули і близько 5 тис. отримали поранення.
Вибух у Бейруті підняв у повітря грибоподібну хмару, а над містом рознеслася надзвукова хвиля.
До трагедії призвів вибух 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), яка зберігалася на складах у порту міста.
Джерело: V1.ru
Фото: V1.ru