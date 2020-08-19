В Італії потяг зійшов з рейок – є постраждалі

У середу, 19 серпня, в Мілані (Італія) з колії зійшов пасажирський потяг. В результаті інциденту травми отримали троє людей, серед яких два машиніста.
Також постраждав і пасажир поїзда, який вибив вікно, щоб вибратися.
Подія трапилася в 25 км на північ від Мілана по лінії Мілан-Лечче.
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За попередньою інформацією, чотири вагони поїзда зійшли з рейок. Відзначається, що в поїзді був лише один пасажир.
Аварія поїзда в Шотландії
12 серпня в Шотландії сталася залізнична аварія. Через несприятливі погодні умови з рейок зійшов пасажирський потяг.
На місці події працювали близько 30 карет швидкої допомоги.
Також на допомогу пасажирам прибули медичний вертоліт і кілька десятків рятувальників.
Джерело: ANSA
Фото: ANSA