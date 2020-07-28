У Флориді чоловік купив Lamborghini на гроші з антикризового фонду

У США 29-річний житель Флориди привласнив з антикризового зарплатного фонду на час пандемії Covid-19 майже $4 млн та купив собі дорогий спорткар.

Як стверджує слідство, Девід Хайнс від імені низки компаній звернувся до різних банків, щоб отримати допомогу у рамках федеральної програми.

У документах чоловік вказав, що кошти необхідні для виплати заробітних плат співробітникам.

Загальна сума кредитів, яку просив Хайнс, становила $13,5 млн, однак йому затвердили лише $3,9 млн.

Вже за декілька днів 29-річний чоловік придбав собі спортивний автомобіль Lamborghini Huracan 2020 р.в. приблизно за $320 тис, а також відпочивав на елітному курорті у Маямі-Біч.

Жодних зарплатних виплат він не здійснював: на момент арешту на рахунку Хайнса залишалося близько $3,4 млн.

Федеральну програму Захист заробітної плати було організовано в рамках закону про допомогу постраждалим від коронавируса.

Таким чином малий бізнес у США отримав вигідні умови для кредитування на час коронакризи, терміном погашення два роки і процентною ставкою в 1%.

Загальний бюджет програми становить майже $670 млрд. Термін дії звернень закінчується 8 серпня.