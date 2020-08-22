22 серпня в Мінську знайдений повішеним 28-річний Микита Кривцов, який брав активну участь у протестах в Білорусі.

Чоловік зник 10 днів тому. Останній раз він виходив на зв’язок 12 серпня.

За словами його дружини, востаннє телефон Кривцова включили в Республіканському центрі неврології і нейрохірургії в Мінську, але його там не було.

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Його тіло було знайдене в лісопарку на вулиці Парникова в Партизанському районі міста.

Чоловік зник після демонстрації 12 серпня. Сім’я шукала його в тюрмах і лікарнях.

Дружина Кривцова сказала, що не знає, чи брав участь її чоловік у протестах.

– Так, мого чоловіка знайшли повішеним, але щодо того, був він побитий чи ні, ще невідомо. Завтра поїдемо на пізнання, – сказала вона.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі проти результатів виборів президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.

Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікацій і вимагаючи чесних виборів і його відставки.

ОМОН бив і затримував протестувальників і звичайних перехожих.

Світлана Тихоновська, яка є єдиним суперником Лукашенка на виборах, заявила, що готова стати національним лідером.

В країні оголошено загальнонаціональний страйк.

Джерело: Нова Нива, ВВС