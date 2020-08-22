22 серпня в Мінську знайдений повішеним 28-річний Микита Кривцов, який брав активну участь у протестах в Білорусі.
Чоловік зник 10 днів тому. Останній раз він виходив на зв’язок 12 серпня.
За словами його дружини, востаннє телефон Кривцова включили в Республіканському центрі неврології і нейрохірургії в Мінську, але його там не було.
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Його тіло було знайдене в лісопарку на вулиці Парникова в Партизанському районі міста.
Чоловік зник після демонстрації 12 серпня. Сім’я шукала його в тюрмах і лікарнях.
Дружина Кривцова сказала, що не знає, чи брав участь її чоловік у протестах.
– Так, мого чоловіка знайшли повішеним, але щодо того, був він побитий чи ні, ще невідомо. Завтра поїдемо на пізнання, – сказала вона.
Протести в Білорусі
9 серпня почалися протести в Білорусі проти результатів виборів президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікацій і вимагаючи чесних виборів і його відставки.
ОМОН бив і затримував протестувальників і звичайних перехожих.
Світлана Тихоновська, яка є єдиним суперником Лукашенка на виборах, заявила, що готова стати національним лідером.
В країні оголошено загальнонаціональний страйк.