28 серпня близько 20.00 на автозаправній станції у Борисполі чоловік викрав чотирирічну дівчинку.

Викрадач скористався тим, що мати дитини відволіклася.

Під час розрахування за пальне, він взяв дівчинку, посадив її до авто і поїхав у невідомому напрямку.

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Мати дитини звернулася до поліції, яка оперативно відшукала викрадача та дівчинку. Дитину повернули матері, на щастя, вона була неушкодженою.











Поки мати відволіклася: у Борисполі чоловік викрав 4-річну дівчинку / 3 фотографии

Правоохоронці затримали 29-річного місцевого мешканця, нині він перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Викрадення дитини в Одеській області

В Одеській області 31-річний чоловік викрав та зґвалтував восьмирічного хлопчика.

Зловмисника затримали, його провину довели.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.