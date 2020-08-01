Напали і почали сваритися: у Закарпатській області підлітки побили 12-річну дівчинку

У Виноградові на Закарпатті під час сварки четверо підлітків напали на 12-річну дівчинку і побили її.

Поліція встановила, що кривдниками виявилися двоє 14-річних дівчат та двоє 15-річних хлопців. Їх вже допитали у присутності батьків.

Потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, де спеціалісти встановлять ступінь важкості заподіяних тілесних ушкоджень.

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За фактом побиття розпочали досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією ст. 125 КК України.

З дітьми та батьками також працюватимуть ювенальні поліцейські.

Подібні випадки в Україні фіксують вже не вперше. Так, у травні цього року у Харківській області підлітки побили дівчину.

Під час побиття її ображали нецензурною лайкою, а знущання знімали на мобільний телефон.