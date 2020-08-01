PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Напали і почали сваритися: у Закарпатській області підлітки побили 12-річну дівчинку

У Виноградові на Закарпатті під час сварки четверо підлітків напали на 12-річну дівчинку і побили її.

Поліція встановила, що кривдниками виявилися двоє 14-річних дівчат та двоє 15-річних хлопців. Їх вже допитали у присутності батьків.

Потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, де спеціалісти встановлять ступінь важкості заподіяних тілесних ушкоджень.

Читайте: Зробив зауваження: у Києві підлітки жорстоко побили пасажира метро

За фактом побиття розпочали досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією ст. 125 КК України.

З дітьми та батьками також працюватимуть ювенальні поліцейські.

Подібні випадки в Україні фіксують вже не вперше. Так, у травні цього року у Харківській області підлітки побили дівчину.

Під час побиття її ображали нецензурною лайкою, а знущання знімали на мобільний телефон.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка