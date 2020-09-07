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Факти / Україна / Суспільство

Війна на Донбасі: хто загинув на Луганщині під час обстрілу бойовиків

6 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, нехтуючи перемир’ям. В результаті обстрілів загинув один український військовий Тарас Кубійович.

Бойовики відкрили вогонь поблизу Причепилівки Луганської області та обстрілювали зі стрілецької зброї.

Він уродженець села Вільхівці, Городенківського району Івано-Франківської області.

Тарас став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я 27 липня.

Ім’я загиблого військовослужбовця повідомив голова Городенківського районного об’єднання учасників АТО Михайло Човганюк.

– На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України. Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину. І тепер поповнив небесний легіон, – зазначив голова об’єднання учасників АТО.

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Порушення перемир’я

На 42-й день перемир’я на Донбасі бойовики відкрили вогонь та порушили режим тиші.

Вперше 6 вересня вони обстріляли позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, через це один український військовий отримав поранення.

Крім того, цього дня екстренно зібралася нарада учасників української делегації у Тристоронній контактній групі. Вони повідомили, що України продовжує дотримуватися режиму тиші і зробить усе для збереження миру і життів громадян.

Джерело: Михайло Човганюк 

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