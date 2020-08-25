На Харківщині однорічна дитина пережила клінічну смерть від удару струмом

25 серпня у селищі Васищеве Харківської області 21-річна жінка та її однорічний син потрапили до лікарні після удару струмом.
О 13.35 медики повідомили в поліцію, що до них доставлена дитина з електротравмою у важкому стані після клінічної смерті.
Хлопчик гуляв біля матері на території свого будинку. Жінка в цей час поливала город. Дитина доторкнулася до електропроводу, який був під напругою і отримала сильний удар струмом. Жінка схопила сина і отримала електротравму.
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Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.
2-річна дитина загинула від удару струмом
29 липня в селі Строїнці Тиврівського району на Вінниччині загинув дворічний хлопчик. Дитина грала у дворі зі своєю п’ятирічною сестрою.
Хлопчик знайшов і доторкнувся рукою до оголеного кабелю, який був під напругою.