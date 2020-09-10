У четвер, 10 вересня, в порту Бейрута сталася масштабна пожежа.
Пожежні ведуть боротьбу з вогнем, чуються невеликі вибухи.
Через пожежу в столиці Лівану в небо піднімаються густі клуби диму. Полум’я виходить від уламків.
За офіційною інформацією, пожежа виникла на складі, де зберігаються шини і масло. Поки інформації про потерпілих немає.
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Вибух в Бейруті
4 серпня в столиці Лівану стався потужний вибух, в результаті якого загинула 191 людина, більше 6 тис. отримали поранення. В результаті вибуху в Бейруті були зруйновані цілі квартали.
Через вибух без даху над головою залишилися майже 300 тис. людей, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів.
Французькі та італійські фахівці-хіміки, які працювали в порту, виявили понад 20 контейнерів з небезпечними хімікатами.