Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Уряд вніс зміни щодо в’їзду до України іноземців. Вони стосуються переліку виключень для іноземців, яким не заборонено в’їзд до України.

Норми прописані у постанові №641, повідомили у Державній прикордонній службі України.

– Абзац, в якому йде мова про осіб, які мають родинні зв’язки з громадянами України, зазначено, що до виключень про заборону підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України. Водночас звертаємо увагу, що, згідно з законодавством, правовий статус дитина має після досягнення нею повноліття, – йдеться в повідомленні.

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Також скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду до України іноземців, які прямували територією української держави транзитом.

Також деталізовано й питання, якщо особи прямують до України на навчання. Абзац доповнено, що це мають бути заклади вищої освіти.

Закриття кордонів для іноземців

Україна закрила кордони для іноземців через Сovid-19 з 29 серпня до 28 вересня.

Проте є категорії іноземних громадян, які зможуть потрапити до України.

Україна дозволить в’їзд іноземних громадян на територію країни, якщо протягом двох тижнів спостерігатиметься спад захворюваності на Covid-19.