СБУ припинила діяльність наркоугруповання, яке у великих масштабах виготовляло та збувало психотропну речовину метадон у західних та центральних регіонах України.

До групи входили мешканці Львівської та Київської областей. Вони облаштували нарколабораторію із синтезу психотропів в одному із населених пунктів Житомирщини. Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кілограмів наркотиків на понад 3 млн грн за тіньовими розцінками.

Заборонені речовини збували оптовими партіями наркодилерам, а клієнтам наркотики доставляли кур’єри.

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Виявили майже 10 кг метадону: СБУ викрила угруповання наркодилерів / 5 фотографий

Під час обшуків на Львівщині, Житомирщині та Київщині оперативники виявили майже 10 кілограмів метадону.

Трьох ключових учасників угруповання правоохоронці затримали, коли вони намагалися продати наркотики на 45 тис. грн.

Правоохоронці вже відкрили провадження за ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів.

В Україні вже не вперше викривають подібні нарколабораторії. Влітку цього року Нацполіція виявила нарколабораторію у Києві, де виробляли близько 30 кг наркотиків щомісяця.

Під час обшуків оперативники знайшли 630 кг прекурсорів, яких достатньо для виготовлення 200 кг метадону, та 1 кг готового наркотичного засобу.