У Львові молодики жорстоко побили двох пенсіонерів: один загинув, інший у комі

У Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, які звинувачуються у жорстокому побитті двох львів’ян.

Тіла постраждалих було знайдено у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні: зараз чоловік перебуває у комі.

– Оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину, – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Мотиви такого жорстокого нападу на пенсіонерів хлопці пояснювати відмовилися.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Фігурантам справи загрожує до десяти років позбавлення волі.

Знущання над кошеням на Львівщині

Наприкінці липня у Червонограді відбувся скандальний інцидент – хлопець закрив живе кошеня в скляній банці і знущався, знімаючи його в Instagram.

Користувачі соцмереж негайно відреагували на такий “контент” і звернулися до поліції.

Хлопець швидко видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове. Він спробував вибачитися за скоєне, однак на кадрах відео було помітно, що кошеня погано почувалося через брак повітря.

Правоохоронці пообіцяли, що “відкупитися” хлопцеві не вдасться, а от покарання залежатиме від рішення суду.