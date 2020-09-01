Розлютився через розбитий телефон: в Росії чоловік сокирою відрубав пальці 5-річній дівчинці

У Республіці Бурятія в РФ п’яний чоловік відрубав пальці 5-річній дівчинці.

За даними слідчого комітету, причиною такого жорстокого вчинку став телефон, який дитина випадково розбила.

– Разом з батьком та дядьком дівчинка перебувала у сусідньому селі: поки чоловіки вживали спиртні напої, 5-річній дитині дали мобільний телефон, щоб вона не заважала. Пізніше п’яний дядько побачив, що його телефон розбито, і наказав дитині покласти руку на пень, після чого завдав удару сокирою по кисті.

Після скоєного 47-річний чоловік втік до лісу, однак ввечері того ж дня повернувся до місця застілля, де його затримали правоохоронці.

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Поранену дівчинку було госпіталізовано до лікарні. Дядько заподіяв їй ампутацію двох пальців, медики здійснили хірургічне пришивання одного пальця.

Найближчим часом буде обрано запобіжний захід для затриманого, слідчі дії тривають.

У Москві дівчинку кинули у смітник

На початку липня в столиці Росії стався шокуючий інцидент – 10-річна дівчинка кинула свою молодшу подружку до смітника, внаслідок чого дитина отримала серйозні травми голови.

Діти гуляли неподалік від дому, але чомусь почали сваритися.

Постраждалій першокласниці діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Джерело: СК РФ