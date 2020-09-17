ДТП у Запоріжжі – подробиці ДТП 17 вересня в Запоріжжі

На Набережній у Запоріжжі живцем в автомобілі згоріло троє людей.
За словами очевидців, BMW врізався у рекламну конструкцію та спалахнув. Троє пасажирів встигли вискочити, решта загинули.
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Інформацію про ДТП підтвердили у поліції Запоріжжя.
На місці працюють рятувальники та медики.
У Запоріжжі в BMW згоріло три людини / 4 фотографии
ДТП у Миколаївській області
16 вересня в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. У ДТП загинуло двоє людей.
Потерпілий водій MAN самостійно вибрався з машини до приїзду спецслужб і госпіталізації не потребував.
Тіла загиблих рятувальники деблокували після гасіння.
Джерело: Єґір Огурців