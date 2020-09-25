В Ічні Чернігівської області сталася пожежа у господарчій будівлі. Коли рятувальники прибули на виклик, то дах споруди був повністю охоплений вогнем.

– Рятувальники о 10.52 пожежу локалізували, об 11.40 остаточно ліквідували та врятували поруч розташований житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці на горищі будівлі виявили тіло 5-річного сина господарів без ознак життя, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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Імовірно батьки залишили дитину без належної уваги, тоді хлопчик вигадав на горищі небезпечні ігри з сірниками, внаслідок чого і виникла пожежа.







На Чернігівщині у пожежі загинув 5-річний хлопчик / 2 фотографии

Пожежа у Хмельницькій області

У селі Новоселиця Хмельницької області спалахнула пожежу у будинку, в результаті чого загинуло немовля, ще двох дітей вдалося врятувати.

Першими рятувати дітей кинулися сусіди. Вони відчинили двері та винесли на повітря двох дівчаток 2-х та 4-х років, проте 8-місячне немовля врятувати не вдалося.