Пожежа у Хмельницькій області: загинуло немовля

У селі Новоселиця Хмельницької області спалахнула пожежу у будинку, в результаті чого загинуло немовля, ще двох дітей вдалося врятувати.

– На момент займання в будинку перебували троє малолітніх дітей. Батьки зачинивши дітей вдома пішли у справах, – розповіли у прес-службі ДСНС.

Першими рятувати дітей кинулися сусіди. Вони відчинили двері та винесли на повітря двох дівчаток 2-х та 4-х років, проте 8-місячне немовля врятувати не вдалося.

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Причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.

– Служба порятунку Хмельниччини застерігає: шановні батьки не залишайте дітей без нагляду! Легковажне поводження дітей з вогнем, незнання елементарних правил безпечної поведінки – першопричини сумних та трагічних наслідків. І виною цьому – батьківський недогляд, – зазначили у ДСНС.











Батьки не догледіли: на Хмельниччині немовля загинуло у пожежі / 3 фотографии

Пожежа у Києві

Вночі 13 вересня у Деснянському районі Києва сталася пожежа у житловому п’ятиповерховому будинку.

Рятувальники ДСНС терміново евакуювали 33 мешканців, четверо з яких – діти.

Жінку 1945 року народження, яку дістали з помешкання у вкрай важкому стані, врятувати не вдалося.