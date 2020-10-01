Військові Сухопутних Військ Збройних сил України беруть участь в гасіння лісових пожеж і евакуації населення декількох сіл Луганської області.

У зв’язку зі шквальним вітром, лісова пожежа поширилася на територію деяких населених пунктів, повідомили у Командування Сухопутних Військ ЗС України.

– Особовий склад бригади допомагає проводити евакуацію місцевого населення сіл Муратово і Капітанове, – відзначили у командуванні.

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ЗСУ долучились до гасіння пожеж на Луганщині, вогонь підходить до Сєвєродонецька / 5 фотографий

Всього до ліквідації пожеж залучено понад 250 чоловік особового складу підрозділів Об’єднаних сил, ДСНС і лісових господарств, а також понад 40 одиниць техніки.

Військова техніка й озброєння перебувають в безпечних місцях.

Вогонь на околиці Сєвєродонецька

Вогонь підступає до міста Сєвєродонецьк. Пожежу можна спостерігати з вікон будинків.

Все так, это сторис из Инсты, город в дыму, огонь возле Чистого, и стремительно движется к Комбинату вдоль уже Лесной дачи. Надежда только на Божью милость, спасатели бессильны в таких условиях… pic.twitter.com/nAbXNdQmLY — Такой Северодонецк (@takoysever) September 30, 2020

Пожежі у Луганській області

У Луганської області виникла пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряковка та Трехізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв і постраждалих немає.

У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Джерело: Командування Сухопутних військ ЗСУ