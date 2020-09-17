У Харківській області прикордонники викрили приватне підприємство, яке незаконно виготовляло та збувало пальне.

Зловмисники перевозили з території Росії в Україну різноманітні рідини, з яких в подальшому виготовлялось контрафактне пальне.

Під час обшуків оперативники виявили підземні та наземні резервуари, в яких зберігалося понад 70 тис. літрів інгредієнтів для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та вантажний автомобіль з 22 тоннами підакцизних рідин, які прибули з Росії в Україну.

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Також правоохоронці вилучили понад 60 тис. грн і чорну бухгалтерію. Наразі тривають слідчі дії.















Понад 70 тис. літрів рідини: МВС зупинила незаконне виробництво пального / 4 фотографии

Незаконне виробництво пального в Україні викривають вже не вперше. Минулого року СБУ зупинила виробництво небезпечного токсичного пального.

Зловмисники додавали до продукції спирти та інші сильнодіючі токсичні речовини. Виготовлені бензин і дизпаливо продавали через понад 150 афілійованих АЗС по всій території країни.