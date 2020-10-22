У Миколаєві двоє братів ошукували громадян за схемою ваш родич в біді. Один із них навмання дзвонив на стаціонарні телефони жертвам.

Він змінював голос на жіночий або чоловічий і видавав себе за родича співрозмовника, після чого говорив, що, наприклад, потрапив у ДТП, тому потрібні гроші на лікування. Інший телефонний аферист виконував функції кур’єра.

Однією з жертв такої схеми стала 82-річна пенсіонерка. Вночі їй зателефонувати і начебто голосом доньки повідомили, що через ДТП їй потрібна дороговартісна операція.



















Вимагали гроші на лікування доньки: в Миколаєві аферисти ошукали пенсіонерку / 5 фотографий

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Жінка не вагаючись віддала незнайомцю $2 тис. і лише потім, коли зателефонувала родичці, зрозуміла, що мала справу з аферистами.

Телефонних аферистів затримали. Слідчі розслідують справу за ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Нещодавно у Харкові затримали групу хакерів, які виводили гроші через чужі акаунти. Завдяки вірусу, вони отримували особисті паролі та логіни жертв, заходили на сторінки у соцмережах, ігрові та електронні банківські аканути.