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Факти / Надзвичайні події

У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці: 20 людей евакуйовано, загинув чоловік

У Києві вночі 27 жовтня близько 01.00 сталася пожежа у житловому будинку. Працівники ДСНС евакуювали 20 мешканців, з них вісім дітей.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, до них надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі.

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У 12-поверховому житловому будинку, в одній із квартир, на останньому поверсі, виникло загоряння. Вогнем охопило 30 кв. м та балкон. Вогнеборці відразу ж розпочали евакуацію людей та гасіння пожежі.

О 01.38 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати, а о 02.01 – ліквідувати.

Під час гасіння пожежі, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Вогонь знищив меблі, домашні речі, закопчені стіни та стеля квартири. Причина пожежі ще з’ясовується.

  • пожежа у києві
  • пожежа у києві
  • пожежа у києві
  • пожежа у києві
  • пожежа у києві
  • пожежа у києві
У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці: 20 людей евакуйовано, загинув чоловік / 3 фотографии

Пожежі у багатоповерхівках

9 жовтня у Харкові горів багатоквартирний будинок на вулиці Чоботарська, 49. Вогонь виник на останньому, четвертому поверсі, і за лічені хвилини перекинувся на горище.

Під час евакуації було врятовано 17 осіб, одна людина загинула.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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