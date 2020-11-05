У Києві чоловік заліз на електроопору – лівий берег знеструмлено

У Києві екіпаж патрульних – Павло Боярчук та Олександр Головицький – прибув на виклик, де жінка мала намір скоїти самогубство.

Один з патрульних встиг піднятися на 15 поверх, коли жінка стрибнула. Правоохоронець в останню мить встиг схопити її за руку й утримати.