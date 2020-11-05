У Києві чоловік заліз на електроопору – лівий берег знеструмлено

У Києві невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору.
За попередніми даними, чоловік планував вкоротити собі віку. На місці працюють правоохоронці та психологи.
– Невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору. Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, – заявили у КМДА.
Через це можливі тимчасові перебої світла у мешканців лівого берега столиці.
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Енергопостачання відновлять щойно порушника знімуть з електроопори.
У Києві патрульні врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку
У Києві екіпаж патрульних – Павло Боярчук та Олександр Головицький – прибув на виклик, де жінка мала намір скоїти самогубство.
Один з патрульних встиг піднятися на 15 поверх, коли жінка стрибнула. Правоохоронець в останню мить встиг схопити її за руку й утримати.