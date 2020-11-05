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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік заліз на електроопору – лівий берег знеструмлено

У Києві невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору.

За попередніми даними, чоловік планував вкоротити собі віку. На місці працюють правоохоронці та психологи.

– Невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору. Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, – заявили у КМДА.

Через це можливі тимчасові перебої світла у мешканців лівого берега столиці.

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Енергопостачання відновлять щойно порушника знімуть з електроопори.

У Києві чоловік заліз на електроопору – лівий берег знеструмлено

У Києві патрульні врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку

У Києві екіпаж патрульних – Павло Боярчук та Олександр Головицький – прибув на виклик, де жінка мала намір скоїти самогубство.

Один з патрульних встиг піднятися на 15 поверх, коли жінка стрибнула. Правоохоронець в останню мить встиг схопити її за руку й утримати.

Джерело: КМДА

Фото: Київ Оперативний

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